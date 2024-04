La Liga, il Barcellona consolida il secondo posto: 1-0 al Cadice, decide Joao Felix

Il Barcellona consolida il secondo posto e vince 1-0 contro il Cadice, decide la rete di Joao Felix al 37′ della prima frazione di gioco. Tre punti importantissimi per i blaugrana che approfittano della sconfitta del Girona in casa dell’Atletico Madrid e si portano a +5 sul terzo posto. Situazione diversa per il Cadice che resta a quota 25 punti al terzultimo posto, a -3 dal Celta Vigo al diciassettesimo posto.

Foto: Instagram Joao Felix