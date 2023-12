La Liga, il Barça si prende il terzo posto in solitaria: Joao Felix stende l’Atletico Madrid (1-0)

Non poteva che essere Joao Felix a decidere il confronto tra il Barcellona e l’Atletico Madrid. In prestito ai primi dai secondi, dai quali è stato cacciato per scarsissimo feeling con il tecnico Simeone dopo esserne stato l’acquisto da record, l’attaccante portoghese ha siglato al minuto numero 28 il centro decisivo.

Foto: Instagram Barcelona