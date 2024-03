La Liga, Gundogan sbaglia dal dischetto, ci pensa Yamal: il Barça vince 1-0 contro il Maiorca. Si ferma Raphinha

Il Barcellona vince 1-0 in casa contro il Maiorca: decide Lamine Yamal. La gara dei blaugrana, però, non si era aperta nel migliore dei modi: prima, con il rigore fallito da Gundogan e, poi, con l’infortunio di Raphinha che è stato costretto a lasciare il campo dal 37′. Un altro infortunio per il Barça in vista della sfida di martedì contro il Napoli, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nel secondo tempo, però, ci pensa Lamine Yamal a sbloccare la gara e fissare il punteggio sul definitivo 1-0. Tre punti importanti per i blaugrana che salgono così a quota 61 punti, portandosi – momentaneamente – al secondo posto.

Foto: Instagram Barcellona