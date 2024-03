La Liga, doppiette di Dovbyk e di Willian José, ma a decidere la gara è Stuani al 92′! Il Girona vince 3-2 contro il Betis

Il Girona passa in pieno recupero contro il Betis e blinda il terzo posto in classifica de La Liga. A passare in vantaggio è il club di casa con la rete di Dovbyk, mentre la risposta del club di Siviglia con William Jose pochi istanti dal termine della fine della prima frazione di gioco. La ripresa si apre con lo stesso rullino: segna Dovbyk e risponde Willian Jose. A decidere la gara però è la rete di Stuani in pieno recupero, al 92′.

Foto: Instagram Girona