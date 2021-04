La Liga è apertissima. L’Atletico Madrid cade sul campo del Bilbao (1-2), Barca, Real e Siviglia si avvicinano

Terminato il posticipo della Liga spagnola fra Atletico Bilbao e Atletico Madrid. La capolista cade all’ultimo al San Mames per 1-2 dopo che aveva recuperato lo svantaggio di Berenguer all’8′ con il gol al 77′ di Savic, ex Fiorentina. Ma al minuto 87 è arrivato il gol di Martinez che ha sancito la vittoria del Bilbao. La situazione in Liga per il titolo resta apertissima, la squadra di Simeone non approfitta del pareggio di ieri del Real e si fa recuperare un punto dal Real Madrid e il Barcellona, che ha una partita in meno, va a meno due. Il Siviglia si avvicina pure andando a -3.

Foto: Daily Mail