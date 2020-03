La lettera di Klopp: “Oggi il calcio non è importante, pensiamo alla salute. Vicino a chi è rimasto coinvolto”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha scritto una lettera pubblicata sul sito ufficiale del club inglese: “Oggi il calcio e le partite di calcio non sono importanti. Non credo che questo sia un momento in cui i pensieri di un allenatore di calcio dovrebbero essere importanti. Il Coronavirus ha dimostrato che essere coinvolti nel calcio non offre immunità. Ai nostri club e colleghi che sono stati coinvolti diciamo che sono nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere. Pensiamo alla nostra salute. Non correte alcun rischio, pensate ai vulnerabili della nostra società e agite con compassione nei loro confronti, dove possibile”.

Foto: Liverpool Twitter