La lettera di Infantino: “Battiamo il coronavirus, poi il calcio ci aiuterà a ripartire”

Bella lettera di Gianni Infantino. Il presidente Fifa ha scritto un lungo messaggio a tutti i “football friends”, questo il testo integrale riportato da gazzetta.it:

“Cara Leggenda,

Spero che tu e la tua famiglia siate in buona salute, malgrado la situazione complicata di questi giorni.

In quanto Leggenda FIFA, sei un esempio che ispira e guida milioni di tifosi nel mondo. Tutto quello che fai o dici in questo periodo può essere estremamente importante per fare passare un messaggio di prevenzione e per combattere questa terribile minaccia, e ti incoraggio perciò a ricordarti di questo nei prossimi giorni.

Ancora una volta, il calcio è chiamato ad aiutare la società, rispettando e divulgando le raccomandazioni degli esperti, ossia quelle dell’OMS, organizzazione con la quale la FIFA collabora strettamente.

Queste sono:

• Lavati le mani molto spesso

• Evita i contatti sociali

• Evita di toccarti gli occhi, il naso e la bocca

• Tossisci o starnutisci nel gomito o in un fazzoletto

• Se non stai bene, stai a casa e chiedi un aiuto medico

• Se hai febbre, tosse e difficoltà respiratorie, chiedi assistenza medica

• Rimani informato e segui i consigli dati dalle autorità e dal tuo fornitore di assistenza sanitaria

Insieme, supereremo questo periodo difficile. Cacceremo il Covid-19 e ne usciremo più forti di prima.

Calcisticamente tuo,

Gianni”.

Foto: sito ufficiale FIFA