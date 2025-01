La lettera di Haaland ai difensori: “Mi dispiace, ma sono qui per restare”

Questa mattina è arrivata la clamorosa ufficialità del rinnovo dell’attaccante Erling Haaland con il Manchester City. Un contratto fino al 2034, che consolida la fiducia del club nei confronti del norvegese. Il classe 2000 ha rilasciato alcune dichiarazioni subito dopo la firma.

“Sono davvero felice. Il Manchester City è un club speciale, pieno di gente fantastica e con sostenitori straordinari: è il tipo di ambiente che aiuta a tirare fuori il meglio da tutti. Pep, lo staff, la squadra e tutti al club mi hanno aiutato tantissimo negli ultimi due anni, voglio continuare a crescere e lavorare per migliorare e cercare di raggiungere maggiori successi in futuro”.

In un video pubblicato poi sui canali ufficiali del club, l’attaccante ha voluto dedicare una lettera ai difensori, un ironico quanto sentito messaggio agli avversari di una vita.

“Cari difensori, stavo riflettendo sugli ultimi anni insieme – recita l’attaccante -. Come ogni relazione ci sono stati alti e bassi, ma questo è naturale. Sì, abbiamo avuto le nostre battaglie ma mi avete spinto a mostrare la parte migliore di me stesso. Anche se le cose possono scaldarsi ogni tanto, abbiamo tutti bisogno di rilassarci. Comunque, ci sono stati tanti rumors recentemente, lo capisco. A volte potreste non volermi attorno, ma io penso che abbiamo bisogno uno dell’altro. In altre parole voi mi completate. Quindi quello che ho da dirvi è mi dispiace, sono qui per restare”.

Foto: Sito Manchester City