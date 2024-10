La lettera di Gundogan ai tifosi della Germania dopo il ritiro dalla Nazionale: “Ci vediamo a Monaco di Baviera”

Dopo aver dato la notizia dell’addio alla Nazionale il 19 agosto, Ilkay Gündogan ha pubblicato una lunga e sentita lettera sul quotidiano BILD, in cui spiega i motivi dietro la difficile decisione.

“Cari tifosi,

mi recherò a Monaco di Baviera per la partita contro l’Olanda con il sorriso sulle labbra e una lacrima negli occhi. Da un lato, non vedo l’ora di salutare ufficialmente voi tifosi insieme a Manu, Thomas e Toni e di rivedere molti dei miei compagni di squadra, ma dall’altro mi renderò conto ancora una volta che la mia carriera in DFB è definitivamente conclusa. La mia carriera in DFB viene spesso classificata come sfortunata o incompleta. Sì, so cosa intendono molti media o esperti e sì, i miei anni in nazionale non sono stati certamente un successo come la mia carriera nel calcio di club. Ma ho comunque collezionato 82 presenze in nazionale – un numero che non avrei mai pensato possibile quando ero un adolescente – e di cui sono incredibilmente orgoglioso! Il mio momento di maggior orgoglio è stato sicuramente quando mi è stato concesso di guidare la nostra squadra come capitano nella partita inaugurale degli Europei di casa. È stata una squadra con la quale siamo finalmente riusciti a creare di nuovo euforia nel Paese dopo tanti anni difficili. Lo si è visto: Quando a marzo abbiamo vinto i nostri test match e si è creata un po’ di euforia, tutto è cambiato improvvisamente. I ragazzi hanno creduto di nuovo in loro stessi! Una convinzione così importante dopo tutte le esperienze negative: la negatività era finalmente scomparsa e la fiducia in se stessi era tornata. L’interazione tra giocatori, tifosi e pubblico era tornata a funzionare e questo è stato il nostro più grande e importante risultato della scorsa estate. Io stesso ho avuto la sensazione che fosse giunto il momento di fare spazio a giocatori più giovani. Anche la lista di impegni sempre più fitta a livello di club ha giocato un ruolo importante nella mia decisione e il mio corpo e la mia mente desideravano un po’ più di riposo. Mi sono recato agli Europei di casa con oltre 60 partite competitive all’attivo – in teoria, potrebbero essere ancora di più nella stagione in corso e in quella che sta per iniziare. Naturalmente, continuerò a seguire tutte le partite della DFB, in quanto grande tifoso di una squadra di incredibile talento che credo continuerà a crescere insieme. Alla prossima Coppa del Mondo ci saranno forse due o tre squadre più forti sulla carta, ma è sempre stato così. Con lo spirito di squadra che abbiamo sviluppato di recente, tutto sarà possibile in America fino alla vittoria del titolo, ne sono certo. Nel mio cuore, spero che la nostra nazionale continui a fare quello che ha fatto di recente e che possa rappresentare una distrazione positiva anche in tempi sociali difficili. Ci vediamo a Monaco di Baviera, con tutto il cuore…

Il vostro Ilkay”.

