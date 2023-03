La lettera di Dani Alves alla moglie e ai figli: “Siete la cosa più bella che mi sia capitata”

Dani Alves, ex esterno brasiliano, in carcere con l’accusa di aver stuprato una donna lo scorso dicembre, ha scritto una lettera alla moglie Joana e alla famiglia, che è stata recapitata tramite avvocato.

Questo il testo pubblicato poi da Marca: “Mia cara Joana, ci sono stati quasi 8 anni di tanto amore, affetto, rispetto e cura reciproca. In particolare gli ultimi anni. Al tuo fianco tutto sembra più facile e piacevole. Tu e i miei figli siete stati la cosa migliore che mi sia capitata nella vita. Insieme siamo cresciuti dal giorno in cui ci siamo conosciuti, dal primo minuto in cui abbiamo iniziato una vita insieme. Ci siamo accompagnati per tutti questi anni, rafforzandoci a vicenda e coccolandoci a vicenda”.

Il giocatore brasiliano è in attesa di processo per violenza sessuale, da stabilire ancora le date, nel frattempo ogni istanza di scarcerazione o pdi trasferimento ad un arresto domiciliare è stata rifiutata.

Foto: Instagram personale