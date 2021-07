La lettera della Regina Elisabetta a Southgate: “55 anni fa consegnai la coppa a Bobby Moore. Ora tocca a voi”

Il CT dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha ricevuto quest’oggi la lettera della Regina Elisabetta II che si congratula per il percorso fatto e augura buona fortuna al CT per la finale di domani con l’Italia.

La Regina 55 anni fa consegnò la Coppa del Mondo a Bobby Moore, nel 1965. Domani, per ovvi motivi anagrafici, la Regina non sarà a Wembley, ma ci tiene ad augurare buona fortuna ai suoi beniamini.

Questo il testo della lettera.

“Mr. Gareth Southgate. 55 anni fa sono stata fortunata a consegnare la Coppa del Mondo a Bobby Moore e ho visto quanto significava per i giocatori, i dirigenti e lo staff raggiungere e vincere la finale del principale torneo di calcio del mondo. Voglio porgervi le congratulazioni mie e della mia famiglia per aver raggiunto la finale del campionato europeo e vi mando i miei migliori auguri per domani, con la speranza che la storia ricorderà non soltanto il vostro successo ma anche lo spirito, atteggiamento e l’orgoglio che avete mostrato”.

Foto: Twitter Nazionale inglese