La Lega tedesca detta le regole per il finale di stagione: semi-quarantena e quarantena per i gruppi squadra

In vista della nuova crescita del numero dei casi di positività tra i tesserati, avvenuto in particolare tra le fila dell’Hertha Berlino, i vertici della massima serie tedesca hanno deciso di correre ai ripari. E così, sia la Bundesliga che la Zweite Liga, la seconda divisione tedesca, ricorreranno a un nuovo livello di quarantena per proteggere i tesserati. Nel comunicato della Lega tedesca, si legge che “sono previste due fasi. Da lunedì 3 maggio si adotterà un regime di “semi quarantena”: dopo lo svolgimento dei test PCR, tutti i membri del gruppo squadra saranno posti in isolamento nelle proprie abitazioni o nei centri sportivi, con il divieto assoluto di contatti con l’esterno”. Questo servirà a ridurre i rischi di contagi, come era già stato stabilito nella scorsa stagione, quando si riprese a giocare dopo la sosta forzata. “Successivamente, da mercoledì 12 maggio, tutti i 36 club si recheranno in quarantena nei rispettivi centri sportivi, dopo aver effettuato i test PCR almeno 24 ore prima. Questo ritiro sarà obbligatorio fino al termine dei campionati”. Una misura necessaria per garantire regolarità nelle ultime giornate dei due tornei e per evitare ripercussioni in vista dell’imminente Europeo.

foto: twitter bundesliga