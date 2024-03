La Lega Serie A rettifica: non è gol di Krstovic ma autorete di Cerofolini

Arriva una rettifica della Lega Serie A, in merito al gol di Frosinone-Lecce. La rete dei salentini in un primo momento era stata assegnata a Nikola Krstovic, andato in gol con una conclusione a incrociare, ma le immagini hanno successivamente mostrato un chiaro tocco con la schiena di Cerofolini dopo che il pallone aveva colpito il palo. Una giocata decisiva per spingere il pallone in rete.

Foto: twitter Lecce