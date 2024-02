La Lega Pro omaggia Zola dopo il primo anno come vice presidente

La Lega Pro omaggia Gianfranco Zola dopo il primo anno come vice presidente.

Questa la nota e il video sui social: “Oggi abbiamo riservato una piccola sorpresa al vicepresidente vicario Gianfranco Zola, organizzata dalla Lega Pro in vista del primo anniversario della nuova governance della Serie C, eletta lo scorso 9 febbraio. Tutti i dipendenti di Lega Pro hanno partecipato con affetto, ringraziando una leggenda del nostro calcio per l’impegno profuso verso la Serie C e, in particolare, i giovani talenti”.

Foto: logo Lega Pro