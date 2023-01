La Lega Pro esalta Adopo: “Perché nel calcio esistono le favole”

Michel Adopo è diventato l’eroe granata di San Siro. Entrato al posto di Ricci al 91′, il difensore del Torino ha siglato la rete decisiva per il passaggio del turno al 114′. Dopo la rete, la Lega Pro ha così esaltato Adopo: “Perché nel calcio esistono le favole. Lui è Michel Adopo, lo scorso in Serie C tra le fila della U.S. Viterbese 1908 ieri sera ha sbancato la Scala del calcio. Entra al 91′ al posto di Ricci, quando il suo Torino in dieci contro undici si sta giocando l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia contro i Campioni d’Italia del Milan. A una manciata di minuti dai calci di rigori, al 114′, segna il gol della vittoria che manda in estasi il popolo granata. Che bello questo sport!”.

Foto: Twitter Torino