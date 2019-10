La Lega celebra i rigoristi Pulgar e Mancosu: ecco chi ha la statistica migliore

Questa mattina l’account twitter della Lega Serie A ha celebrato la freddezza dagli undici metri di Erick Pulgar e Marco Mancosu, che in questo campionato hanno realizzato già tre calci di rigore, tutto quelli che si sono trovati a calciare. Gli altri due giocatori che hanno avuto lo stesso numero di opportunità, Insigne e Sansone, hanno in effetti mancato il bersagli in un’occasione a testa. Sono dunque i centrocampisti di Fiorentina e Lecce i migliori specialisti finora, ma chi tra loro due ha una statistica migliore in carriera? Il cileno ha calciato 9 penalty in totale in tre stagioni tra Bologna e Fiorentina, peccando solamente in un’occasione. Percentuale di realizzazione: 88,9%. Il 31enne sardo ha invece tirato quasi il doppio dei rigori – 14 – mancando per due volte l’appuntamento con il gol. Percentuale di realizzazione: 85,7%. Secondo questi dati, dunque, Pulgar sarebbe una scelta migliore del 3,2%. Da considerare c’è però anche la quantità di rigori calciati in carriera: un dato affidabile si ha con una base più ampia possibile e un paragone efficace tra due statistiche può esser eseguito solo a parità di tentativi. Ecco perché, in definitiva, il nodo non si scioglie. Ci si accontenti allora di dire che, effettivamente, si è di fronte a due veri e propri specialisti dagli undici metri.

https://twitter.com/SerieA/status/1182211789460836353

Foto: twitter ufficiale Fiorentina