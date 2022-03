La Lega B al fianco dell’Ucraina: “Il calcio è per la pace”

Sta per prendere il via la ventisettesima giornata del campionato di Serie B, che intende lanciare un chiaro messaggio di pace visto quanto sta accadendo nell’Europa dell’est con il conflitto tra Ucraina e Russia. Di seguito il comunicato della Lega B: ““Il calcio è per la pace”. Queste le parole del Presidente della Lega Serie B Mauro Balata, alla luce del turno infrasettimanale, valido per la 27a giornata di campionato. Stasera e domani, in occasione delle partite della Serie BKT, verrà inserito in sovrimpressione nelle dirette tv trasmesse dai 3 broadcaster ufficiali (Dazn, Helbiz e Sky) il messaggio “B for peace”. Dopo il segnale lanciato dal calcio italiano in occasione dello scorso weekend, con le partite che hanno preso il via con 5 minuti di ritardo, proseguono le iniziative a difesa della pace“.

Foto: sito Lega B