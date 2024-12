La Lazio vola ai quarti di Coppa Italia sulle ali di super Noslin (tripletta): eliminato il Napoli (3-1)

La Lazio vola ai quarti di finale di Coppa Italia: 3-1 al Napoli. Al 21′, dopo un intervento falloso in area su Pedro, Caprile schierato per l’occasione da titolare ha intercettato il penalty calciato da Zaccagni. Ma l’appuntamento con il gol è solo rimandato per i biancocelesti. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sponda di Gigot e colpo di testa vincente di Noslin che batte un incolpevole Caprile. Neres ruba palla a Tchaouna, arriva fin dentro l’area e calcia con il sinistro a incrociare. Mandas para, ma lascia il pallone nella zona di Simeone, che anticipa Patric e ribadisce in porta. Pareggio immediato del Napoli. Al 41′ torna avanti la Lazio: Zaccagni va via sulla sinistra e crossa basso in area per Pedro, che di tacco scarica per l’olandese, il quale controlla e batte ancora Caprile. Doppietta di Noslin e biancocelesti di nuovo avanti. Nella ripresa arriva anche la tripletta di Tijjani Noslin. Altra splendida azione sulla sinistra di Zaccagni, che prende il fondo e crossa perfettamente sul secondo palo per l’olandese, il quale colpisce di testa e batte ancora Caprile, nonostante il tentativo di Juan Jesus di respingere il pallone. Tripletta per l’olandese. Termina così 3-1 all’Olimpico, la Lazio vola ai quarti di finale dove affronterà la vincitrice tra Inter e Udinese.

Foto: Instagram Lazio