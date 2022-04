La Lazio vince e convince: Lazzari e Milinkovic-Savic abbattono il Sassuolo (2-1)

Quella vittoria che serviva per scacciare via i brutti pensieri seguiti alla sconfitta nel derby contro la Roma e riprendere la corsa verso l’Europa la Lazio è stata in grado di trovarla nella difficile gara disputata questo pomeriggio contro il Sassuolo, vinta per due reti a uno grazie a Manuel Lazzari e Sergej Milinkovic-Savic. Eppure erano stati gli emiliani a partire in maniera migliore, creando subito un paio di occasioni pericolose: la svolta dell’incontro è arrivata al sedicesimo minuto, quando Lazzari ha calciato di sinistro dal limite dell’area trovando l’uno a zero.

Da quel momento la formazione di Maurizio Sarri è cresciuta iniziando a macinare gioco e occasioni, tenendo in mano il pallino dell’incontro nonostante un brivido dovuto alla traversa colpita da Davide Frattesi. Ad inizio ripresa ci ha pensato Milinkovic-Savic a mettere in cassaforte il risultato, sfruttando un calcio di punizione battuto da Luis Alberto. Inutile la rete segnata a tempo scaduto da Traoré, che ha fatto comunque infuriare l’allenatore biancoceleste. Il tutto su un terreno di gioco che in alcuni frangenti è stato reso difficilmente praticabile dalla copiosa grandinata che si è abbattuta sull’Olimpico.

Nel complesso si tratta di una vittoria assolutamente meritata dalla formazione biancoceleste, che torna a sorridere dopo un periodo difficile. Il Sassuolo, dal canto suo, spreca quella che era forse l’ultima possibilità per sognare l’accesso in Europa.

