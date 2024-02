La Lazio vince a Cagliari 3-1. Un autogol di Deiola, Immobile e Felipe Anderson lanciano i biancocelesti

La Lazio vince 3-1 in casa del Cagliari e si rimette in scia per la zona Champions. Gara abbastanza equilibrata, con i biancocelesti a fare la partita, un paio di chance per Immobile, bravo Meret a parare. Pericoloso anche Gaetano per i padroni di casa, ma bene Provedel. In un momento di equilibrio la svolta al 26′. Azione insistita sulla sinistra per la Lazio, palla nel mezzo. Buca Scuffet, buca Azzi, arriva Deiola che svirgola e si trascina la palla in rete. Il Cagliari sbanda, il pubblico inizia a contestare, la Lazio prova ad azzannare la preda agonizzante. Ci prova Luis Alberto con una conclusione da fuori, ma alta. Nel finale, su calcio piazzato di Viola, sfiora Lapadula, ma Provedel salva. Lazio avanti a Cagliari.

Nella ripresa, subito una gara completamente diversa. Il Cagliari parte forte per provare a raggiungere il pareggio. Nandez ha una buonba chance, poi colpisce la Lazio. Al 50′, ottima azione dei biancocelesti, Isaksen para, sulla respinta insacca Immobile la rete numero 200 in Serie A. Neanche il tempo di battere, che il Cagliari reagisce. Grande palla per Gaetano che dal limite calcia a giro e insacca alle spalle di Provedel il gol dell’1-2.

Il Cagliari ci crede, per 10 minuti la Lazio soffre, cercando di respingere glia ssaltio degli isolani. Ma al 65′ è Felipe Anderson a far calare il sipario sulla gara. Azione di contropiede della Lazio, palla al brasiliano che calcia e grazie a una deviazione batte ancora Scuffet. Poi è sola gestione per gli uomini di Sarri, il Cagliari ha provato qualche conclusione, ancora con Gaetano. Ma nulla di significativo. Vince la Lazio 3-1, che sale a 37, a -2 dalla zona Champions. Il Cagliari invece resta penultimo a 18 punti, quarta sconfitta di fila per gli isolani, ma la classifica è corta e la salvezza al momento è solo distante un punto.

Foto: Instagram Lazio