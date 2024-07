La Lazio vince 3-1 in amichevole col Trapani: doppietta di Castellanos e gol di Noslin. Si fermano Nuno Tavares e Cataldi

La Lazio vince 3-1 la seconda amichevole contro il Trapani. La firma sul successo biancoceleste è di Castellanos, che nel giro di sei minuti prima trasforma il rigore del vantaggio e poi di testa trasforma l’assist di Guendouzi per la doppietta personale. Dopo la mezz’ora accorcia le distanze Kragl su errore di Casale. Nella ripresa tanta confusione e poca qualità, frutto anche del tanto lavoro dei giorni scorsi e di qualche acciacco di troppo che costringe Baroni a una formazione estremamente rimaneggiata. La sfida di accende negli ultimi cinque minuti, la Lazio trova il 3-1 con Noslin e poi Mandas chiude due volte per negare il secondo gol ai siciliani. Nota dolente per Tavares, che gioca venti minuti di buona qualità e intensità ma è costretto al 22esimo ad alzare bandiera bianca per un fastidio muscolare che nel finale colpisce anche Cataldi, costretto a sua volta a chiedere il cambio a dieci minuti dalla fine.

Foto: Instagram Lazio