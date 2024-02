La Lazio vince 2-0 a Torino (Guendouzi e Cataldi). Espulso Gila

Importante successo della Lazio che si impone 2-0 in casa del Torino, nel recupero della gara di Serie A, rinviata per la Supercoppa Italana.

Gara in mano ai granata per oltre un tempo, con i padroni di casa che colpiscono anche una traversa.

Poi nella ripresa, colpisce la compagine di Sarri. Al 51′ colpisce Guendouzi , nel miglior momento del Torino, poi al 57′, raddoppia Cataldi, che non segnava da 3 anni.

Nel finale, i biancocelesti rischiano, per il rosso a Gila, ma portano a casa i 3 punti. La Lazio sale a 40 punti, portandosi a -1 dalla Roma.

Il Torino resta a 37.

Foto: Instagram Lazio