La Lazio trema per le condizioni di Immobile. Si teme una nuova lesione muscolare

Stagione amara per Ciro Immobile con la Lazio. L’attaccante sta vivendo un periodo sfortunato con tantissimi infortuni che lo hanno fortemente condizionato. Il giocatore si era appena ripreso da un problema muscolare che ora si profila un infortunio in vista per il capitano della Lazio. Si teme una nuova lesione muscolare al quadricipite per l’attaccante, che era uscito malconcio nella gara con il Napoli di venerdì. Se dovesse essere confermata, il centravanti biancoceleste tornerebbe dopo la sosta per le Nazionali, e di conseguenza sarebbe costretto a saltare il derby. Si attende il comunicarto ufficiale del club.

Foto: Instagram Lazio