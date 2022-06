La Lazio sui social: “Piacere di vederti Marcos”

Marcos Antonio sarà il primo acquisto della Lazio per la stagione 2022-23. Il brasiliano, in arrivo dallo Shakhtar Donetsk (operazione da 8 milioni), è arrivato stamane a Fiumicino (qui per vedere il video) per poi dirigersi in clinica per le visite mediche.

La Lazio, sui social, ha salutato il nuovo innesto di mercato, scrivendo: “Piacere di vederti Marcos”.

Foto: Twitter Lazio