La Lazio stende il Feyenoord nel segno di Vecino (doppietta): 4-2 all’Olimpico

Termina 4-2 la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Feyenoord. Nel primo tempo è monologo biancoceleste: apre le marcature Luis Alberto al 4′. Al 14′ arriva il raddoppio firmato da Felipe Anderson che non lascia scampo a Bijlow dopo una grande azione personale. Infine, arriva anche il tris calato da Matías Vecino al 28′. Tutto facile per gli uomini di Sarri nella prima frazione di gioco. La ripresa parte con lo stesso rullino del primo tempo e la Lazio trova il quarto gol sempre con Vecino. Ma gli olandesi non mollano e provano a reagire. Al 69′ Gimenez trasforma con freddezza il rigore causato dal protagonista della serata Vecino. Poi, al minuto 82′ sarà ancora una volta Gimenez a provare a riaccendere le speranze del Feyenoord, ma ormai è troppo tardi.

Foto: Lazio Instagram