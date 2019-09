La Lazio si rialza: Immobile e Marusic piegano il Parma all’Olimpico

Dopo due sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League, la Lazio torna alla vittoria. All’Olimpico, i biancocelesti piegano 2-0 il Parma nel posticipo serale della quarta giornata di Serie A. Gli uomini di Inzaghi partono forte e sbloccano il punteggio già all’8′ del primo tempo: Luis Alberto manda in porta Immobile che brucia Sepe con un diagonale chirurgico di sinistro. Il Parma prova a reagire, ma la Lazio amministra il vantaggio e prova a colpire in contropiede. Nella ripresa, al 67′, Marusic chiude i giochi: lancio in profondità di Milinkovic-Savic e il laterale montenegrino insacca sul secondo palo. Con questo successo la Lazio vola a quota 7 punti in classifica, il Parma resta fermo a 3.

Venerdì 20 settembre

20:45 Cagliari-Genoa 3-1 (Simeone, aut. Zapata, Joao Pedro – Kouame)

Sabato 21 settembre

15:00 Udinese-Brescia 0-1 (Romulo)

18:00 Juventus-Verona 2-1 (Ramsey, Ronaldo – Veloso)

20:45 Milan-Inter 0-2 (Brozovic, Lukaku)

Domenica 22 settembre

12:30 Sassuolo-Spal 3-0 (Caputo 2, Duncan)

15:00 Bologna-Roma 1-2 (Sansone rig – Kolarov, Dzeko)

15:00 Lecce-Napoli 1-4 (Mancosu rig – Llorente 2, Insigne rig, Ruiz)

15:00 Sampdoria-Torino 1-0 (Gabbiadini)

18:00 Atalanta-Fiorentina 2-2 (Ilicic, Castagne – Chiesa, Ribery)

20:45 Lazio-Parma 2-0 (Immobile, Marusic)

CLASSIFICA: Inter 12; Juventus 10; Napoli 9; Roma 8; Lazio, Atalanta, Bologna 7; Milan, Torino, Cagliari, Brescia, Sassuolo 6; Genoa, Verona 4; Parma, Lecce, Sampdoria Spal e Udinese 3; Fiorentina 2.

Foto: Twitter ufficiale Lazio