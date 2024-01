La Lazio si prende il Derby e vola semifinale di Coppa Italia: 1-0 alla Roma, decide il rigore di Zaccagni. Espulsi Pedro, Azmoun e Mancini

La Lazio si prende derby e la semifinale di Coppa Italia: termina 1-0 all’Olimpico, decide la rete di Zaccagni. Una prima frazione di gioco dove le due difese hanno completamente annullato gli attacchi della controparte. La Roma calcia da lontano ma Paredes, Lukaku e Dybalai, Castellanos sul fronte opposto non sfrutta un errore di Kristensen in uscita. Il primo a centrare lo specchio è Cataldi a metà frazione, con una punizione che però non spaventa Rui Patricio. Tegola per i giallorossi al termine della prima frazione di gioco con Dybala costretto al cambio. Mourinho inserisce Lorenzo Pellegrini. Al minuto 51 si sblocca il derby: fallo del giovane Huijsen, che colpisce in area Castellanos. Il Var Irrati richiama l’arbitro Orsato che, dopo la revisione a bordo campo, assegna il rigore ai biancocelesti. Dal dischetto si presenta Mattia Zaccagni che spiazza Rui Patricio. Mourinho mette l’assetto ultra offensivo alla ricerca del pareggio: dentro Azmoun, El Shaarawy, Belotti, Spinazzola fuori Bove, Karsdorp, Kristensen e Huijsen. Ma il primo tiro dei giallorossi arriva all’87’: Azmoun controlla in area e serve Belotti che scarica il sinistro, grande risposta di Mandas. Grande tensione nel finale tra Paredes e Pedro, il centrocampista argentino mette le mani al collo dello spagnolo e scatta il parapiglia. Ammonito il primo, espulso il secondo (già ammonito). Al 98′ ci prova Lukaku con una rovesciata, ma il suo tentativo sorvola di poco la traversa. Ma non è finita la tensione. Al 99′ viene ristabilita la parità numerica con Azmoun che si prende con Rovella e rimedia un cartellino rosso. Al fischio finale viene espulso anche Mancini. Termina così all’Olimpico, la Lazio vola in semifinale dove attenderà la vincente

Foto: Instagram Zaccagni