La Lazio si fa rimontare dall’Atalanta, poi vince 3-2. Decisivo Vecino. Il Frosinone batte il Verona 2-1

La Lazio scaccia la crisi in campioanto e vince una partita pazza contro l’Atalanta. Un successo per 3-2 dei biancocelesti. Gara che si sblocca al 5′. Cross di Luis Alberto da calcio d’angolo, deviazione sfortunata di De Ketelaere. La Lazio approfitta dell’inizio difficile dell’Atalanta. Al 10′, azione di contropiede meravigliosa della Lazio, palla per Felipe Anderson che serve bene Castellanos in mezzo e il Taty trova la prima rete in Serie A. L’Atalanta si scuote a metà primo tempo, dopo aver rischiato di prendere anche il terzo gol, con una traversa di Guendouzi. Al 33′, cross di Ruggerim colpo di testa di Ederson che riapre la gara. Si va all’intervallo sul 2-1 Lazio, ma gara ancora viva.

Nella ripresa, riparte in maniera travolgente l’Atalanta. Al 63′, su calcio d’angolo, è Kolasinac di testa a trovare il 2-2. La Lazio si scuote, l’Atalanta rifiata un attimo dopo la rincorsa ai biancocelesti. La Lazio, all’83’ trova il nuovo vantaggio: sponda di Castellanos, si fionda sulla sfera Vecino e la Lazio che si porta anche sul 3-2. Nel finale si accendono gli animi. Sarri per proteste viene espulso. Nel finale. assalto totale dell’Atalanta, i bergamaschi le provano tutte, ma la Lazio difende con grande ordine e vince 3-2.

Nell’altra gara, il Frosinone batte il Verona 2-1. Ottimo primo tempo dei ciociari, con due pali, uno di Soulé e un altro di Cheddira. Sulla respinta di quest’ultimo, è Reinier a trovare la prima rete in Serie A per il vantaggio meritato dei ciociari.

Nella ripresa, insiste il Frosinone, Cheddira sfiora due volte la rete del 2-0. Go, che segna di testa Soulé al 66′. Una rete che chiude la gara. Il Frosinone infatti frena il proprio ritmo, cresce un poì il Verona, che però non riesce a rendersi pericoloso fino al 93′, quando è Djuric al 94′. Vince il Frosinone che vola a 12 punti, nel suo miglior inizio in Serie A. Il Verona resta a 8. La Lazio sale a 10, restaba 13 l’Atalanta.

Foto: Instagram Vecino