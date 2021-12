La Lazio si fa male da sola: da 1-3 a 4-3, al 99′ 4-4 di Arslan!

All’Olimpico si è disputata una pazza partita. La Lazio, dopo essere stata sotto 3-1 nel primo tempo, ha completato una pazza rimonta nella ripresa contro l’Udinese portandosi sul 4-3: al minuto 99 Arslan ha poi firmato il 4-4. Una gara molto intensa e ricca di gol che si sblocca dopo sedici minuti con un’azione insistita dei friulani conclusa con un colpo di testa di Beto che insacca in rete. Il raddoppio arriva al 32′ sempre con l’attaccante portoghese, bravo a sfruttare un contropiede perfetto e a scartare anche Reina. Pochi minuti più tardi il solito Ciro Immobile ha accorciato le distanze ma al termine della prima frazione di gioco Molina gela ulteriormente l’Olimpico firmando il tris bianconero. Nella ripresa succede di tutto e la squadra di Sarri entra in campo con un atteggiamento diverso: al 55′ Pedro dà il via alla rimonta biancoceleste con un destro rasoterra. Quattro minuti più tardi una magia di Milinkovic-Savic ristabilisce la parità. Successivamente prima Patric e poi Molina lasciano le rispettive squadre in dieci, entrambi espulsi per doppia ammonizione. Il gol della definitiva rimonta arriva al 79′ con un colpo di testa di Acerbi, annullato inizialmente dall’arbitro Piccinini ma convalidato dal VAR. Al nono minuto di recupero Arslan firma il 4-4 beffando la Lazio. Espulso anche Walace nel finale.

FOTO: Instagram Udinese