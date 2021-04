La Lazio si aggrappa al sergente Milinkovic-Savic. Il serbo ha già superato il record di gol+assist

Se la Lazio prova a sperare ancora nella qualificazione alla Champions League lo deve, oltre alla Scarpa d’oro Immobile, anche al suo sergente, Sergej Milinkovic-Savic.

Il serbo è alla sua migliore stagione complessiva in Italia. Il centrocampista è meno appariscente ed effervescente rispetto a tre anni fa, quando deliziava i palati fini con colpi di tacco, suolate e tunnel e gol di grandissima fattura. Ma questa versione di Milinkovic è la più completa ed efficace che si sia mai vista. Tanto che con 6 giornate di campionato ancora a disposizione (7 più il recupero col Torino), il centrocampista della Lazio è a quota 16 tra gol (8) e assist (8) e ha superato il record di 15 del 2017-’18, l’annata che lo fece diventare ‘mister cento milioni’ e il centrocampista più desiderato in Europa.

E’ ancora indietro come record personale di gol, che in quella annata furono ben 12, ma non è detto che non possa raggiungerli.

In estate sicuramente sarà ancora uno degli oggetti di mercato più conteso. Da capire chi sborserà i 100 milioni di euro che chiede Lotito.

Foto: Twitter Lazio