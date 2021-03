La Lazio sfonda nel finale con Caicedo: 3-2. Doppio Simy non basta al Crotone

Allo Stadio Olimpico di Roma si affrontano, per il primo anticipo della 27a giornata del campionato di Serie A, la Lazio di Simone Inzaghi e il Crotone di Serse Cosmi, in tribuna causa squalifica. Partono subito forte i biancocelesti che al quarto d’ora di gioco sono già avanti per uno a zero grazie alla rete del serbo Milinkovic Savic. Lo svantaggio, però, non scoraggia i calabresi che al 29′ trovano il pari con Simy. Quarto gol nelle ultime tre gare per la punta nigeriana. Passano altri dieci minuti e i biancocelesti si portano nuovamente avanti grazie al gol del fantasista spagnolo Luis Alberto che chiude la prima frazione sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa.

Nel secondo tempo bastano soli cinque minuti al Crotone per riportarsi sul pari con Simy che trasforma dal dischetto. Gli uomini di Cosmi non si accontentano del pari e vanno addirittura vicini al vantaggio con Rispoli. Al minuto 84, però, è la Lazio a passare grazie alla rete di Felipe Caicedo che ancora una volta, partito dalla panchina, toglie le castagne dal fuoco a Simone Inzaghi e regala i tre punti ai biancocelesti.

Foto: twitter Lazio