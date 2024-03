La Lazio sfonda al 93’ con Marusic, buona la prima di Tudor. La Juve è un pianto

Adam Marusic regala la vittoria alla Lazio, ora guidata in panchina da Igor Tudor, sulla Juventus di Massimiliano Allegri, negli ultimi istanti di gara. Primo squillo della gara di marca biancoceleste, con una conclusione scoccata da Kamada dal limite: palla alta sopra la traversa. Risponde la Juve con un colpo di testa pericoloso di Bremer, terminato fuori di poco, al decimo minuto. Al 20′ si fa vedere ancora la squadra di Tudor, con Castellanos che, servito in area, stoppa e calcia subito con il destro. La sfera, però, colpisce solo l’esterno della rete. Ancora un brivido per i tifosi bianconeri tre giri di lancetta più tardi: Szczesny sbaglia il rinvio, Pedro ne approfitta e serve al limite Zaccagni che allunga per Kamada. Il giapponese, però, cincischia con il pallone facendosi respingere il tiro. L’estremo difensore polacco neutralizza un altro tentativo laziale poco dopo, respingendo un tiro di Felipe Anderson. Avvio di ripresa che vede la Vecchia Signora sfiorare il gol del vantaggio: cross dalla sinistra che pesca sul secondo palo dove c’è Cambiaso, destro al volo dell’esterno, con Mandas che salva i padroni di casa I ritmi del match si abbassano e bisogna attendere il 73′ per una nuova emozione: azione in velocità della Lazio, con il neo entrato Immobile, che mette dietro per l’accorrente Marusic. Il tiro di destro del montenegrino, appena dentro l’area, viene deviato in angolo dalla difesa bianconera. A tre minuti dal novantesimo è Luis Alberto a mettersi in proprio, con un tiro da fuori area, deviato da Rugani, che termina la sua corsa di pochissimo a lato, alla destra di Szczesny. Al terzo ed ultimo minuto di recupero è Marusic a far esplodere di gioia l’Olimpico, insaccando di testa su cross di Guendouzi. Vittoria all’esordio, quindi, per Tudor, che si porta a quota 46 punti in classifica, a quattro lunghezze di distanza dall’Atalanta, sesta in classifica. Juventus che resta ferma a quota 59, al terzo posto della graduatoria.

Foto: Instagram Marusic