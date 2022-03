La Lazio saluta Wilson: la Serie A concede la fascia rossa a Immobile

Con l’addio di Pino Wilson, la Lazio ha perso una delle bandiere dello scudetto vinto nel 1974. Lunedì sera i biancocelesti avranno modo di rendergli omaggio davanti ai propri tifosi. Contro il Venezia, infatti, verrà osservato un minuto di silenzio prima del calcio d’inizio e i calciatori scenderanno in campo con il lutto al braccio. In più la Lazio ha voluto dare voce proprio ai tifosi che chiedevano di utilizzare la fascia da capitano rossa, come faceva Wilson ai tempi. Il club allora ha fatto richiesta ufficiale alla Lega Serie A, che ha concesso una deroga rispetto al regolamento: la fascia rossa verrà portata in campo da Ciro Immobile.

Foto: Wikipedia Pino Wilson