La Lazio ritrova il capitano: Lulic in campo dopo quasi un anno

Nella vittoria della Lazio sul Parma che permette di staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia uno dei volti più sorridenti è quello di Senad Lulic, che è tornato in campo dopo quasi un anno, il laterale bosniaco sembra essersi messo finalmente alle spalle i lunghissimi problemi fisici che lo hanno tenuto fuori per tanti mesi nell’arco di due stagioni, e a Rai Sport racconta la sua felicità per il ritorno in campo con la maglia biancoceleste. Ecco le sue parole: “Tornare in campo è un’emozione molto speciale, un po’ strano anche. Per me è stata la prima volta in questo periodo che stiamo vivendo del COVID, quindi è stato strano con questa atmosfera. Ma speriamo di raggiungere gli obiettivi che abbiamo. Sono veramente contento perché durante quest’anno ho conosciuto persone davvero molto speciali. I dottori che mi hanno curato hanno fatto in modo che tornassi a giocare a calcio. Ho vissuto un anno molto difficile ma alla fine sono contento di esser tornato anche grazie alla mia famiglia che mi è stata vicina. Sono felicissimo di poter essere ancora qui per dare la mia mano, di esser tornato a giocare a calcio e fare quello che più mi piace. Sì, chiamiamola pure rinascita. Questa è un’altra ripartenza, mi sono riposato un anno quindi ora mi sono allungato un po’ la carriera. Speriamo di poter giocare ancora per tanti anni, non so quanti, ma finché sto bene continuo a giocare. La mia condizione? Devo continuare a fare un po’ di preparazione, mi alleno con la squadra dopo undici mesi, sono contento di potermi allenare senza dolori da giorni. Allenandosi ogni giorno con la squadra la condizione crescerà, poi vedremo più avanti di poter giocare dall’inizio. Al momento sono felicissimo anche solo di poter giocare venti minuti”.

Foto: zimbio.com