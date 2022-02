La Lazio ritrova Acerbi. Immobile a rischio per il ritorno col Porto

In attesa di notizie più dettagliate sull’infortunio occorso nella serata di ieri a Pedro, la Lazio ritrova Acerbi. Il centrale mancino torna a disposizione di Sarri dopo un mese e mezzo dall’ultima volta. Il suo recupero fornisce nuova linfa a un reparto che, per quanto migliorato di recente, ha bisogno di esperienza e alternative per far fronte ai numerosi impegni. Se questi giorni procederanno senza intoppi, Acerbi verrà convocato per la sfida europea di giovedì contro il Porto. La Lazio deve ribaltare il risultato dell’andata, ma rischia di doverlo fare ancora una volta senza Ciro Immobile: il numero 17, infatti, sta smaltendo l’attacco febbrile che gli ha impedito di stare con la squadra a Oporto e Udine, ma difficilmente potrà allenarsi abbastanza per scendere in campo contro i portoghesi.

Foto: Twitter Acerbi