La Lazio riparte da Lazzari e Immobile: 2-0 a Cagliari. Clamoroso Benevento: da 0-2 a 3-2, ribaltata la Samp!

La Lazio ha sempre una certezza: Ciro Immobile, che insieme a Lazzari espugna la Sardegna Arena. Il risultato finale contro il Cagliari è 0-2. L’esterno sblocca il risultato in apertura di gara, su servizio di Marusic, che entra in area saltando Faragò. L’attaccante raddoppia al 74′. Decisivo, di nuovo, è Marusic, che serve Ciro con un cross basso dalla sinistra. Primi tre punti in classifica per la squadra di Inzaghi. Di Francesco, invece, rimane a 1.

Incredibile la vittoria del Benevento sulla Sampdoria: 2-3 in rimonta, grazie alla doppietta di Caldirola (primi due gol in Serie A) e alla rete della vittoria di Letizia. Il gol che sblocca il match arriva per un errore di Montipò, che sbaglia un disimpegno. Bonazzoli intercetta e serve Quagliarella per il tap-in dell’1-0. Il raddoppio al 18′ è di Colley: il difensore stacca di testa su cross di Candreva. È il primo assist per il nuovo arrivato. Poi Caldirola si scatena e tra il 33′ e il 72′ realizza i suoi primi gol in A. Letizia la chiude all’88’.

Foto: Twitter Lazio