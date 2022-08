La Lazio ribalta il Bologna, all’Olimpico è 2-1

La Lazio ribalta il Bologna nel secondo tempo, vincendo all’esordio della Serie A 2022-23 per 2-1. Primo tempo di marca rossoblù, che chiude avanti 1-0 all’Olimpico. Due espulsioni e tante proteste nei primi 45′. Biancocelesti subito in dieci a causa di Luis Maximiano che, al 5′, raccoglie la palla con le mani fuori dalla propria area di rigore rimediando un cartellino rosso. Ma il vantaggio del Bologna arriva al 38′ su calcio di rigore trasformato dal solito Marko Arnautovic. A pochi minuti dal termine del primo tempo, però, ecco ristabilita la parità con l’espulsione di Soumaoro. Termina così 0-1 all’intervallo tra Lazio e Bologna, con un’espulsione per parte. Nella ripresa, la Lazio ribalta la gara. Il pareggio arriva grazie all’ex De Silvestri, che infila nella propria porta una palla sporca al 68′. La Lazio sembra respirare ma a questo punto vuole vincerla e al 79′ la ribalta il solito Ciro Immobile che viene servito alla grande da Luis Alberto e insacca il vantaggio laziale. I biancocelesti tengono fino alla fine, rispondendo ai tentativi del Bologna nel finale.

Foto: twitter Lazio