La Lazio (in dieci) domina il Cluj: 1-0. Decide Immobile

Buona la prima per la Lazio contro il Cluj. Nell’andata dei sedicesimi di finale di Conference League, i biancocelesti si sono imposti infatti per 1-0 grazie alla rete di Ciro Immobile, tornato a segnare dopo oltre un mese di digiuno sotto porta. Sempre in controllo della partita la squadra di mister Maurizio Sarri, che non ha mai rinunciato a giocare nonostante l’inferiorità numerica dal 15′. Questa brutta sorpresa ha cambiato i piani di mister Sarri, costretto a togliere già al 18′ Marcos Antonio per lasciare spazio a Mario Gila. Nonostante l’inferiorità numerica, la Lazio non ha comunque smesso di proporre calcio e dopo una mezz’ora di possesso palla sterile è riuscita a sbloccare l’incontro nell’ultimo dei tre minuti di recupero grazie allo schema su punizione battuto da Felipe Anderson e realizzato da Immobile. Poche emozioni nella ripresa con la partita che è scivolata senza nessuna sorpresa fino al novantesimo.

Foto: Instagram Lazio