La Lazio giocherà l’andata degli ottavi di Conference martedì 7 marzo: ecco perché

La Lazio ha superato l’ostacolo Cluj ed è approdata agli ottavi di finale di Conference League. I biancocelesti di Maurizio Sarri oggi a Nyon, ore 13, scopriranno la prossima avversaria. La qualificazione ridefinisce il calendario delle prossime partite, anche in virtù del passaggio del turno della Roma in Europa League. Le due squadre romane accedono agli ottavi delle rispettive competizioni da non teste di serie e costrette, quindi, a giocare l’andata del doppio scontro tra le mura amiche dell’Olimpico. Condividendo l’impianto di gioco, la Lazio dovrà anticipare di ben 48 ore il primo dei due impegni europei. In programma, quindi, per martedì 7 marzo la partita della formazione di Sarri.

Foto: Instagram Lazio