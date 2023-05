La Lazio è la quarta qualificata per le semifinali della nuova Supercoppa Italiana

Come è noto, la Supercoppa Italiana dalla prossima stagione cambia format. Non più la vincente di campionato e Coppa Italia, in finale secca, come è stato fino ad oggi.

Ci sarà un nuovo format come la Spagna, con le semifinali, che includono la seconda in campionato e anche la finalista perdente in Coppa Italia.

La Lazio completa il tabellone con la vittoria di questa sera con la Cremonese. I biancocelesti sono al momento secondi, non ancora certi del secondo posto, ma visto che solo l’Inter potrebbe superare la Lazio, e i nerazzurri sono già qualificati avendo vinto la Coppa Italia, la Lazio è matematicamente in semifinale.

Questi saranno gli abbinamenti:

Napoli-Fiorentina

Inter-Lazio

Tutto ciò al netto di eventuali ricorsi della Juventus sulla penalizzazione.

Foto: twitter Lazio