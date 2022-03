La Lazio convince e domina a Cagliari: tris con Immobile (rigore), Luis Alberto e Felipe Anderson. Espulso Marusic

Troppa Lazio per il Cagliari questa sera all’Unipol Domus Arena. Un 3-0 secco e senza storia per gli uomini di Sarri, che restano al settimo posto in classifica accorciando però sull’Atalanta sconfitta questo pomeriggio a Roma.

Gara mai in discussione, con Immobile lesto a sbloccarla al 20′ su penalty causato da un tocco scomposto di mano di Altare. Il bomber di Torre Annunziata firma così il 143esimo gol nel giorno della sua 200esima presenza con la Lazio. Al 42′ il raddoppio con Luis Alberto, abile a finalizzare un preciso contropiede.

Nella ripresa è Felipe Anderson a chiudere i giochi, che in area di rigore salta Lovato e Carboni e poi scarica in rete. Cagliari mai pericoloso e che deve rinunciare a Goldaniga per infortunio. Nel finale rosso a Marusic per doppia ammonizione e un piccolo problema al fianco per Immobile. Ma Sarri questa sera può solo sorridere.

FOTO: Twitter Felipe Anderson