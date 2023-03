La Lazio celebra il suo supereroe: nasce Pedroman

Momento molto sfortunato per l’attaccante della Lazio, lo spagnolo Pedro. Prima l’operazione al setto nasale, con tanto di partite giocate con una maschera protettiva, poi è stato costretto a tornare sotto i ferri per il problema alla mano. La Lazio ha preso con ironia quanto accaduto, paragonando lo spagnolo al supereroe Marvel, Iron Man.

Nasce quindi Pedroman.

Quuesto il video pubblicato dalla società biancoceleste sui social:

Cowards never start. The weak never finish and the winners never quit 👊@_Pedro17_ pic.twitter.com/Zj1A6nHzSY

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 28, 2023