La Lazio cade in amichevole contro l’Aston Villa: 3-0

La Lazio esce sconfitta dall’amichevole giocata staseta a Walsall in Inghilterra, al Bescot Stadium contro l’Aston Villa. La squadra di Unai Emery si è imposta con un netto 3-0 sugli uomini di Maurizio Sarri, grazie alle reti messe a segno da Watkins, nella prima frazione, e da McGinn e Revan, nella ripresa. Da segnalare il rigore parato da Ivan Provedel durante la prima frazione di gioco. Per i biancocelesti si tratta del primo stop in questo precampionato dopo la roboante vittoria contro l’Auronzo e i convincenti successi sulla Triestina e sugli sloveni del Primorje e del Bravo.

ASTON VILLA – LAZIO 3-0 (36′ Watkins, 55′ McGinn, 84′ aut. Gila)

ASTON VILLA (4-3-3): Olsen; Chambers, Konsa (Douglas Luiz), Pau Torres (45′ Archer), Digne (69′ Revan); Bailey (45′ Coutinho), Kamara (45′ Philogene-Bidace), Tielemans (69′ Kellyman); Buendia (45′ McGinn), Diaby (45′ Cash), Watkins (45′ Mings). All: Unai Emery

LAZIO (4-3-3): Provedel (80′ Maximiano); Lazzari, Casale (45′ Patric), Romagnoli (80′ Gila), Marusic; Vecino (69′ Bertini), Cataldi (45′ Marcos Antonio), Basic; Felipe Anderson (82′ Felipe Anderson, Immobile (45′ Castellanos), Zaccagni (45′ Pedro).

Foto: Instagram Lazio