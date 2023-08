La Lazio cade in amichevole contro il Girona: 2-1. Prima rete biancoceleste per Castellanos, espulsi Zaccagni e Sarri

Dopo la sconfitta in amichevole contro l’Aston Villa, arriva un’altra sconfitta per la Lazio contro il Girona. Biancocelesti nervosi in questo secondo test internazionale. Apre Tsygankov al 51′, raddoppia Stuani al 69′, poi l’espulsione di Zaccagni prima della prima rete di Castellanos al 76′. Da segnalare nel finale gli interventi di Provedel che hanno impedito il tris agli spagnoli. Al 92′ espulso anche Maurizio Sarri per proteste.

Foto: Instagram Lazio