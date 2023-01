La Lazio è ai quarti di finale di Coppa Italia: Bologna battuto 1-0 con un gol di Felipe Anderson

La Lazio si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti battono di misura il Bologna all’Olimpico, grazie a un gol di Felipe Anderson al 33′.

Gara equilibrata, la Lazio nel primo tempo ha maggiori palle gol anche per chiudere la gara. Nella ripresa, i ritmi si abbassano, il Bologna cresce ma alla fine non impensierisce quasi mai Maximiano.

Dopo 4 minuti di recupero, finisce 1-0. La Lazio vince e accede ai quarti di Coppa Italia dove sfiderà la vincente di Juventus-Monza.

Foto: twitter Lazio