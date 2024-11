La Lazio aggancia il terzo posto: 2-1 al Cagliari, decide il rigore di Zaccagni. Espulsi Mina e Adopo

La Lazio continua a volare e aggancia Fiorentina e Atalanta al terzo posto: 2-1, decide il rigore di Zaccagni. La gara si sblocca dopo appena 2′ e a passare in vantaggio sono i padroni di casa. Punizione da venticinque metri circa calciata da Pellegrini, incertezza di Scuffet che respinge troppo corto la conclusione centrale, permettendo a Boulaye Dia un facile tap-in. Al 40′, però, arriva la risposta dei sardi con la rete di Luvumbo, complice la deviazione di Mario Gila che non lascia scampo a Provedel. Sorpasso Lazio sul Cagliari al minuto 76 con gol di Mattia Zaccagni su calcio di rigore. Entrato da appena un minuto al posto di Guendouzi, il capitano della Lazio si è presentato dal dischetto dopo un fallo di Zortea ai danni di Pellegrini: destro incrociato e Scuffet battuto, nonostante avesse intuito l’angolo. Un episodio che cambia completamente la gara, soprattutto per i nervi tesi del Cagliari. Infatti, poco dopo il vantaggio della Lazio con Zaccagni, arriva una doppia espulsione per gli uomini di Nicola. L’arbitro Ayroldi prima ha cacciato dal campo Yerry Mina, ammonito per la seconda volta dopo un contatto con Castellanos. A protestare si è presentato anche Michel Adopo, anch’esso già ammonito. Ayroldi deve aver sentito qualche parola fuori posto, tanto da estrarre il secondo giallo.

Foto: Instagram Lazio