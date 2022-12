La Juventus Women batte l’Inter. Le ragazze dedicano la vittoria ad Agnelli: “Ci ha permesso di nascere”

Nel pomeriggio la Juventus Women ha battuto l’Inter in campionato, una gara mai banale anche nel femminile. Un successo che le ragazze bianconere hanno voluto dedicare all’ormai ex presidente, Andrea Agnelli, che ha creduto nel progetto e ha permesso di nascere il movimento femminile.

Queste le parole social di una calciatrice, Cecilia Salvai: “Quando si sentono tante parole, l’unico modo è rispondere sul campo. La nostra passione, la nostra rabbia, la nostra voglia di vincere ci porteranno lontano e ci permetteranno di scrivere altre pagine importanti della storia della Juventus. Non dimenticheremo mai da dove siamo partite, per questo mi sento di dedicare questa vittoria al Presidente Andrea Agnelli, che ci ha permesso di nascere, crescere e vivere questa maglia profondamente. La Juventus è uno stile di vita e noi continueremo a portare avanti i valori di chi, come lui, ha scritto pagine di Storia. Grazie. Fino alla fine”.

Foto: twitter Juventus Women