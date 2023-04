La Juventus vola in semifinale di Europa League! Parità all’Estadio José Alvalade contro lo Sporting (1-1)

La Juventus vola in semifinale di Europa League! Gli uomini di Allegri difendono il vantaggio dell’andata, termina 1-1 all’Estadio José Alvade contro lo Sporting Lisbona. Partono forte i bianconeri che la sbloccano dopo appena 9′ con Adrien Rabiot: calcio d’angolo dalla sinistra per la Juventus sul secondo palo non ce la fa a incornare Bremer ma la palla torna a centro area dove a risolvere la mischia è una girata del centrocampista francese. Sarà sempre Rabiot protagonista al 18′, ma in negativo: Trincao scappa sulla destra ad Alex Sandro e crossa in mezzo, Danilo salva ma sfiorando l’autogol, con palla sul palo, poi sugli sviluppi Rabiot arriva in ritardo su Ugarte e l’arbitro francese Letexier non ha dubbi e fischia il calcio di rigore. Szczesny si butta sulla sinistra, Edwards dal dischetto tira centrale e insacca la rete del pareggio. Il primo squillo della ripresa arriva al 55′: Cuadrado sulla destra arriva fino alla linea di fondo e crossa al centro dell’area ma troppo forte per Vlahovic, che svirgola di testa a porta vuota. Dopo un secondo tempo privo di grandi occasioni, al 90′ arriva una grande chance per i padroni di casa per portare la partita, almeno, ai tempi supplementari: cross dalla sinistra ancora per Coates sul secondo palo, la palla balla vicino alla linea poi libera Alex Sandro. Termina così 1-1, adesso per i bianconeri ci sarà il Siviglia.

Foto: Instagram Juventus