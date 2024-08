La Juventus vince 4-0 l’amichevole in famiglia. A segno Danilo, Weah, Yildiz e Thuram

La Juventus vince 4-0 l’amichevole in famiglia contro la Juventus Next Gen. Ritmi molto bassi nella prima frazione di gioco, dove la Juventus riesce a rendersi pericolosa soltanto in due occasioni con Yildiz e Gatti, ma Daffara è attento e respinge entrambe le conclusioni. I ritmi calano ancora di più e il pubblico inizia a non apprezzare e partono i primi fischi allo Stadium. La curva non gradisce questo atteggiamento con alcuni cori contro le tribune. La Juventus, però, reagisce e trova il gol del vantaggio con Danilo che respinge un rinvio di Muharemovic e batte Daffara. Pochi minuti dopo Weah si mette in proprio e trova il raddoppio sfruttando anche l’errore del numero uno della formazione allenata da Paolo Montero. Un primo tempo non spumeggiante che non ha soddisfatto il pubblico sugli spalti.

Ad inizio ripresa, la Next Gen parte forte e Nonge calcia subito verso la porta di Pinsoglio, entrato al posto di Di Gregorio. Ma successivamente è la Juventus a prendere in mano la situazione e Douglas Luiz, da calcio d’angolo, vede Kenan Yildiz fuori area, lo serve e il turco al 38’ con un gran tiro porta la prima squadra sul 3-0. Al 43’ poi è Khéphren Thuram a trovare la via del gol con una prodezza: il francese piazza uno splendido pallonetto da fuori area che si va ad insaccare.

Foto: Twitter Juventus