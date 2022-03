La Juventus sorride: Vlahovic pronto per l’Inter, aggiornamenti su Alex Sandro e Zakaria

Allenamento mattutino per la Juventus, che prosegue nella preparazione del big match contro l’Inter, pur dovendo ovviamente far fronte ai diversi calciatori via con le rispettive Nazionali. I bianconeri si sono concentrati su esercizi dedicati alla forza in palestra e, come emerge della Continassa, Vlahovic non avrà problemi a presenziare alla partita contro i nerazzurri. Sensazioni positive anche in merito ad Alex Sandro e Zakaria: entrambi dovrebbero tornare quantomeno nell’elenco dei convocati.

Foto: Twitter Juventus